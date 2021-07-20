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В зоопарке Владивостока начали выхаживать сразу десять ежат

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Сотрудники зоопарка объяснили, почему приняли диких гостей.

В зоопарке Владивостока начали выхаживать сразу десять ежат. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения "Садгород". Специалистам малышей привезли местные жители. Новые постояльцы появились в зоопарке за последние два дня. Сначала эксперты приютили восьмерых ежат, которые остались без матери. Они находились на грани жизни и смерти. На следующий день поступили еще два ежонка. 

Уже после закрытия зоопарка к нам обратились с просьбой помочь маленьким ежатам. Их мать, скорее всего, погибла. Потому что ежата находились одни больше суток. Малышам нужно кушать.

представители зоопарка

Сотрудники уточнили, что ежата поступили уже в вечернее время, когда зоопарк был закрыт. Несмотря на это новых животных приняли ради их спасения. Сейчас специалисты контролируют рацион ежат и следят за тем, чтобы их аппетит и физическое состояние восстановились.

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Видео: Вконтакте/zoopark_vl

Теги: владивосток, ежата, ежи, зоопарк
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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