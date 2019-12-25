Около 70% петербуржцев ищут новую работу, не увольняясь со старой

Согласно результатам опроса, искать новую вакансию, еще будучи официально трудоустроенным, доводилось 69% жителей Северной столицы.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение экономически активного населения Петербурга к смене работодателя. Большинство горожан предпочитают сначала найти новое место, и только потом писать заявление об уходе.

Согласно результатам опроса, искать новую вакансию, еще будучи официально трудоустроенным, доводилось 69% жителей Северной столицы. Лишь 31% респондентов придерживаются принципа "сначала увольнение, а потом поиск", опасаясь переработок или считая такую практику некорректной ("Семейный человек не может уйти в никуда").

Исследование выявило четкую зависимость между социальным статусом и подходом к трудоустройству: грожане старше 35 лет чаще совмещают поиск с текущей работой, чем молодежь. Среди обладателей диплома вуза так поступают 71%, тогда как среди выпускников колледжей и техникумов – 67%. Респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей реже уходят "в никуда" по сравнению с теми, чей доход ниже этого порога. Большинство соискателей (55%) не скрывают свои намерения от текущего руководства. Однако почти треть опрошенных (30%) сознательно утаивает попытки сменить работу. При этом мужчины "шифруются" чаще женщин, а сотрудники в возрасте 45+ – чаще более молодых коллег.

Среди тех, кто предпочитает действовать тайно, также лидируют люди с высшим образованием (34% против 26% со средним профессиональным) и респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Зарплата, карьера и график: стали известны главные факторы для переманивания сотрудников в Петербурге.

Фото: Piter.TV

