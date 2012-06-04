Петербуржцам старшего возраста передадут 2,3 тыс. слуховых аппаратов

Программы "Здоровье петербуржцев" и "Серебряный возраст" продолжают оставаться важнейшими приоритетами развития города, дополняя национальные проекты "Активная долгая жизнь" и "Новое здравоохранение", запущенные президентом РФ.

В 2025 году жители Петербурга пенсионного возраста получат около 2300 слуховых аппаратов. Уже в первом квартале текущего года помощь смогли получить первые 150 пожилых горожан в городском сурдологическом центре. Данная мера предусмотрена программой "Серебряный возраст", о чём сообщила пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что городские власти продолжат наращивать объёмы оказания помощи людям преклонного возраста с нарушением слуха, предусматривая выделение свыше 900 миллионов рублей на приобретение современных устройств до 2030 года. Беглов отдельно обратил внимание на создание удобных условий в сурдологическом центре для точной настройки аппаратов, которую возможно осуществить всего за пару-тройку визитов пациента.

Программы "Здоровье петербуржцев" и "Серебряный возраст" продолжают оставаться важнейшими приоритетами развития города, дополняя национальные проекты "Активная долгая жизнь" и "Новое здравоохранение", запущенные президентом РФ.

Помимо этого, губернатор упомянул о внедрении нового стандарта медико-социального обслуживания пожилых людей, включающего также развитие оперативного лечения катаракты. В прошедшем году в Петербурге выполнено более 22 тысяч таких операций, а в текущем запланировано довести их число до 25 тысяч.

Ранее мы сообщили о том, что комиссию по охране редких видов животных и растений создадут в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга