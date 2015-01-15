Нетрезвый мужчина в Мурино задушил пятимесячную дочь во сне

В отношении женщины составили протокол о неисполнении родительских обязанностей, а отцу грозит уголовное дело.

В Мурино нетрезвый мужчина во время сна случайно задушил пятимесячную дочь. Об этом пишет Neva.Today 24 октября.

По предварительным данным, 29-летний подозреваемый и его 27-летняя супруга выпивали алкоголь накануне с самого утра. Когда он пошел спать, уложил рядом с собой маленькую дочку. Мужчина забросил на нее руку, перекрыв доступ к кислороду. При пробуждении родителя девочка уже погибла.

Отец и мать доставлены в отдел полиции, в отношении женщины составили протокол о неисполнении родительских обязанностей, а мужчине грозит уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: пятилетний мальчик выпал из окна на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV