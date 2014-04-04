Президент выступил на заседании Совета по культуре и искусству.

Во время речи на заседании Совета по вопросам культуры и искусства Путин шутливо переформулировал русскую пословицу: "Слово не воробей. Вылетит – не поймаешь". По мнению Президента, слово в России успешно ловят.

Говорят, "слово не воробей, вылетит – не поймаешь", а у нас догонят, поймают и посадят. Владимир Путин, Президент России

Другие заявления российского лидера на заседании:

Аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 млн человек, она выросла на 10%;

Культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера;

Президент обещал рассмотреть возможность расширения использования "Пушкинской карты";

Вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, российские власти о нем не забывают;

Украинские формирования, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия и церкви;

РФ сделает все, чтобы покарать чинящих преступления в Курской области боевиков ВСУ;

10% от проката иностранных мультфильмов могут начать направлять на развитие отечественной анимации.

Ранее мы сообщали, что Елене Абрамовой вынесли приговор за политическую акцию на Невском.

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