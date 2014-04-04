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"А у нас догонят, поймают и посадят": Владимир Путин переиначил пословицу про воробья

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Президент выступил на заседании Совета по культуре и искусству.

Во время речи на заседании Совета по вопросам культуры и искусства Путин шутливо переформулировал русскую пословицу: "Слово не воробей. Вылетит – не поймаешь". По мнению Президента, слово в России успешно ловят.

Говорят, "слово не воробей, вылетит – не поймаешь", а у нас догонят, поймают и посадят.

Владимир Путин, Президент России

Другие заявления российского лидера на заседании:

  • Аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 млн человек, она выросла на 10%;
  • Культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера;
  • Президент обещал рассмотреть возможность расширения использования "Пушкинской карты";
  • Вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, российские власти о нем не забывают;
  • Украинские формирования, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия и церкви;
  • РФ сделает все, чтобы покарать чинящих преступления в Курской области боевиков ВСУ;
  • 10% от проката иностранных мультфильмов могут начать направлять на развитие отечественной анимации.

Ранее мы сообщали, что Елене Абрамовой вынесли приговор за политическую акцию на Невском.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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