"А у нас догонят, поймают и посадят": Владимир Путин переиначил пословицу про воробья

Во время речи на заседании Совета по вопросам культуры и искусства Путин шутливо переформулировал русскую пословицу: "Слово не воробей. Вылетит – не поймаешь". По мнению Президента, слово в России успешно ловят.
Говорят, "слово не воробей, вылетит – не поймаешь", а у нас догонят, поймают и посадят.
Владимир Путин, Президент России
Другие заявления российского лидера на заседании:
- Аудитория российских фильмов в 2024 году составила 100 млн человек, она выросла на 10%;
- Культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера;
- Президент обещал рассмотреть возможность расширения использования "Пушкинской карты";
- Вопрос ротации российских военнослужащих на фронте стоит остро, российские власти о нем не забывают;
- Украинские формирования, уходя из Курской области, целенаправленно разрушают объекты культурного наследия и церкви;
- РФ сделает все, чтобы покарать чинящих преступления в Курской области боевиков ВСУ;
- 10% от проката иностранных мультфильмов могут начать направлять на развитие отечественной анимации.
Ранее мы сообщали, что Елене Абрамовой вынесли приговор за политическую акцию на Невском.
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