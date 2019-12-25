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Следующее заседание ЗакСа пройдет 18 августа
Сегодня, 13:05
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Следующее заседание ЗакСа пройдет 18 августа

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Парламентариям нужен перерыв, чтобы доработать ряд законопроектов.

Депутаты Петербурга сделают двухнедельный перерыв в заседаниях в Мариинском дворце. Такое решение парламентарии приняли 28-го июля.

Перерыв решили взять для того, чтобы доработать ряд документов. Таким образом, 4 и 11 августа заседаний не будет. 

Михаил Амосов поинтересовался, будет ли заседание 15 сентября накануне выборов в ЗакС и Госдуму. Определенного ответа он не получил. Выборы будут многодневными и пройдут 17-19 сентября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутаты Петербурга в третьем чтении одобрили законопроект, названный "прививкой от популизма". 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, заседание, мариинский дворец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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