Следующее заседание ЗакСа пройдет 18 августа

Парламентариям нужен перерыв, чтобы доработать ряд законопроектов.

Депутаты Петербурга сделают двухнедельный перерыв в заседаниях в Мариинском дворце. Такое решение парламентарии приняли 28-го июля.

Перерыв решили взять для того, чтобы доработать ряд документов. Таким образом, 4 и 11 августа заседаний не будет.

Михаил Амосов поинтересовался, будет ли заседание 15 сентября накануне выборов в ЗакС и Госдуму. Определенного ответа он не получил. Выборы будут многодневными и пройдут 17-19 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутаты Петербурга в третьем чтении одобрили законопроект, названный "прививкой от популизма".

Фото: Piter.TV