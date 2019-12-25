Следующее заседание ЗакСа пройдет 18 августа

Депутаты Петербурга сделают двухнедельный перерыв в заседаниях в Мариинском дворце. Такое решение парламентарии приняли 28-го июля.
Перерыв решили взять для того, чтобы доработать ряд документов. Таким образом, 4 и 11 августа заседаний не будет.
Михаил Амосов поинтересовался, будет ли заседание 15 сентября накануне выборов в ЗакС и Госдуму. Определенного ответа он не получил. Выборы будут многодневными и пройдут 17-19 сентября.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутаты Петербурга в третьем чтении одобрили законопроект, названный "прививкой от популизма".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все