Депутаты Петербурга в третьем чтении одобрили законопроект, названный "прививкой от популизма"

Депутат будет обязан рассматривать просьбы и предложения избирателей, которые он получил в предвыборный период.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении утвердили закон о наказах избирателей. Заседание в Мариинском дворце после двухнедельного перерыва проходит сегодня, 28 июля.

Этот закон призван обязать депутатов представлять на рассмотрение инициативы по обращениям граждан. В документе говорится о том, что наказами будут считаться письменные обращения граждан по вопросу изменения федеральных или городских законов, направленные в период избирательной кампании. Таким образом, считают авторы законопроекта, удастся избежать "популизма" в предвыборный период: депутаты не будут обещать что-то, а потом забывать об этом. Просьбы и предложения будут юридически обязательными.

После избрания депутаты должны обобщить наказы, составить их перечень на бумаге и представить в городской парламент в течение 2 месяц с момента избрания. Порядок их рассмотрения определит ЗакС.

Фото: пресс-служба ЗакСа