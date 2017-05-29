Обстоятельства травмирования мальчика на эскалаторе в Петербурге устанавливают следователи

Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с открытыми переломами среднего пальца и мизинца.

В Петербурге устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка на эскалаторе в метро, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, по предварительным данным, ночью 23 октября при подъеме по эскалатору в вестибюле станции "Площадь Восстания" упал четырехлетний мальчик, кисть которого попала в подъемный механизм. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с открытыми переломами среднего пальца и мизинца. Ему провели операцию, хирургическое вмешательство продлилось более 3 часов.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, предшествовавших падению ребенка. Действиям отца ребенка будет дана правовая оценка по исполнению им обязанностей по воспитанию малолетнего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Также все обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу