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Обстоятельства травмирования мальчика на эскалаторе в Петербурге устанавливают следователи

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Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с открытыми переломами среднего пальца и мизинца.

В Петербурге устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка на эскалаторе в метро, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, по предварительным данным, ночью 23 октября при подъеме по эскалатору в вестибюле станции "Площадь Восстания" упал четырехлетний мальчик, кисть которого попала в подъемный механизм. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с открытыми переломами среднего пальца и мизинца. Ему провели операцию, хирургическое вмешательство продлилось более 3 часов. 

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, предшествовавших падению ребенка. Действиям отца ребенка будет дана правовая оценка по исполнению им обязанностей по воспитанию малолетнего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Также все обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: площадь восстания, следователи, травмирование в метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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