Момент падения ребёнка на эскалаторе станции "Площадь Восстания" попал на видео

Прокуратура Петербургского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Прокуратура Петербургского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств инцидента, произошедшего с мальчиком на эскалаторе в вестибюле метро "Площадь Восстания-1".

Предварительно установлено, что рука ребенка попала в подъемный механизм. Эскалатор был остановлен. В результате мальчик получил открытые переломы среднего пальца и мизинца. Мальчику провели операцию в Педиатрическом университете. Хирургическое вмешательство продлилось более 3 часов.

В ходе проверки прокуратура Петербургского метрополитена установит причины произошедшего, даст оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию малолетнего.

Видео: прокуратура СПб