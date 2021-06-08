Следователи завершили расследование по делу серийного насильника из Кудрово

Во Всеволожском районе перед судом предстанет мигрант, который обвиняется в серии преступлений против неприкосновенности женщин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного отдела по Ленобласти.
По версии следствия, в июле и августе 2019 года обвиняемый насиловал и грабил женщина в Кудрово. Правоохранителям удалось задержать 33-летнего подозреваемого. Он признался в содеянном.
Мужчине предъявили обвинение по трём статьям УК РФ: "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Грабёж".
Фото: Piter.tv
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