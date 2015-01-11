Эксперты рассказали, где в Ленобласти можно найти следы древних трилобитов

Привлекательными для исследователей станут берега рек Лава и Сясь, особенно между населёнными пунктами Колчаново и Яхново.

В Ленинградской области любители палеонтологии могут столкнуться с удивительной возможностью своими глазами увидеть следы древней жизни. Spb.aif.ru делится информацией о местах, где встречаются окаменелости.

Любители науки и истории могут посетить палеопарк "Путилово", расположенный рядом со старым известковым карьером, используемым в строительстве Петербурга. Там проводятся познавательные экскурсии, представляющие образцы окаменелостей, а также предоставляется шанс заняться самостоятельным поиском остатков трилобитов. Парк временно закрыт, но открытие нового сезона запланировано на май следующего года.

Привлекательными для исследователей станут берега рек Лава и Сясь, особенно между населёнными пунктами Колчаново и Яхново, где неоднократно находились отпечатки древних существ. Аналогичные находки встречались и на побережье реки Сясь, впадающей в Ладожское озеро.

Лучшее время для поисков — весна после таяния снегов или ранняя осень, когда вода отступает, обнажая слои породы с остатками морских организмов, такими как кораллы, брахиоподы и трилобиты. Опытные коллекционеры утверждают, что иногда удается найти крупные фрагменты слоев, содержащие множество окаменелостей.

Еще одно любопытное место — старый карьер вблизи деревни Питкелево, окружённый лиственным лесом. В результате эрозии, вызванной водой и ветрами, поверхность грунта постепенно открывается, позволяя находить отпечатки трилобитов, брахиопод и даже створки древних моллюсков. В известняковых отложениях можно обнаружить и другие окаменелости, такие как кораллы и мшанки.

Добраться туда удобнее всего из Гатчины, путешествие займёт около получаса на автомобиле. Однако стоит помнить, что карьер заброшен и не предназначен для массового посещения, поэтому посещать его лучше в сопровождении опытных коллег.

Фото: Предоставлено Оксаной Толстых (spb.aif.ru)