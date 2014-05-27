Сквер на улице Петра Смородина заработает 12 октября

Сквер на улице Петра Смородина в Петербурге откроют 12 октября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
В настоящее время работы на финальной стадии. На территории общественного пространства сделали пешеходные дорожки, зону отдыха с арт-объектами, качелями и навесами, детскую со скалодромом и спортивную площадки, а также для выгула и дрессировки собак.
Кроме того, было высажено свыше 300 деревьев, 600 кустарников, а клумбу в центре сквера украсили смородиной. Зеленая зона включена в программу "Безопасный город": установлено 22 камеры видеонаблюдения, сделано освещение.
Ранее на Piter.TV: в Шушарах на Вишерской улице благоустроят сквер.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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