Петербуржец задержан по подозрению в поджоге своей квартиры и квартиры матери

Обе квартиры находятся в дом5 8 по улице Петра Смородина.

Полицией Красногвардейского района задержан мужчина по подозрению в поджоге двух квартир. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 июля поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из подъездов дома 8 по улице Петра Смородина неизвестный пытается проникнуть в квартиру соседей. Прибывшие полицейские задержали 38-летнего мужчину, проживающего в этом же доме.

Предварительно установлено, что около часа ночи он поджёг свою собственную квартиру, расположенную на 7-м этаже, после чего беспрепятственно проник в другую квартиру, принадлежащую его матери, и также поджёг находившиеся там вещи. В результате выгорели две комнаты. Сумма причинённого ущерба 65 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Петербуржец заключен под стражу.

Также неизвестные подожгли частный медцентр на улице Стасовой.

Фото: Piter.tv