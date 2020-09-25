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В Шушарах на Вишерской улице благоустроят сквер
Сегодня, 14:32
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В Шушарах на Вишерской улице благоустроят сквер

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На пешеходных дорожках появятся скамейки, качели и велопарковки.

На Вишерской улице в Шушарах благоустроят сквер. Соответствующий ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга. 

В настоящее время зеленая зона приятна, но ничем не примечательна. Вскоре она станет новой современной точкой притяжения местных жителей.

На пешеходных дорожках появятся скамейки, качели и велопарковки. Жители Пушкинского района смогут отдыхать в тени сосен, наслаждаясь ароматами сирени. Всего в сквере прибавятся порядка 15 зеленых насаждений, также высадят различные многолетние травы. 

К подготовительным работам специалисты управления благоустройства Пушкинского района приступают уже сейчас, однако финальные посадки трав и растений будут проводить в следующем году.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что жители Красногвардейского района выбрали название для нового сквера. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: вишерская улица, гати петербурга, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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