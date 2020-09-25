В Шушарах на Вишерской улице благоустроят сквер

На пешеходных дорожках появятся скамейки, качели и велопарковки.

На Вишерской улице в Шушарах благоустроят сквер. Соответствующий ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

В настоящее время зеленая зона приятна, но ничем не примечательна. Вскоре она станет новой современной точкой притяжения местных жителей.

На пешеходных дорожках появятся скамейки, качели и велопарковки. Жители Пушкинского района смогут отдыхать в тени сосен, наслаждаясь ароматами сирени. Всего в сквере прибавятся порядка 15 зеленых насаждений, также высадят различные многолетние травы.

К подготовительным работам специалисты управления благоустройства Пушкинского района приступают уже сейчас, однако финальные посадки трав и растений будут проводить в следующем году. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что жители Красногвардейского района выбрали название для нового сквера.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга