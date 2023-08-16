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Жители Красногвардейского района выбрали название для нового сквера
Сегодня, 12:19
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Жители Красногвардейского района выбрали название для нового сквера

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Все полученные предложения направят в Топонимическую комиссию города для принятия решения.

Жители Петербурга выбрали название для нового общественного пространства, которое расположено на пересечении шоссе Революции и улицы Коммуны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района 25 сентября. 

Все полученные предложения направят в Топонимическую комиссию города для принятия решения. Из предложенных вариантов больше всего голосов набрало "Времена года". Петербуржцы решили, что лучше объединить сквер с пространством, появившимся в прошлом году. 

Также в комментариях жители предложили не менее интересные названия: Жерновский парк, Сквер Порохового завода, Охтинская заводь и другие.

Ранее на Piter.TV: как выглядит экотропа "Бугаиная" на берегу Финского залива. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: красногвардейский район, новый сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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