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Петербуржцы смогут выбрать название нового сквера в Красногвардейском районе
17 сентября, 10:37
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Петербуржцы смогут выбрать название нового сквера в Красногвардейском районе

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Новая зеленая зона для прогулок и отдыха – продолжение сада "Времена года".

Жителям Петербурга предложили выбрать название нового сквера, расположенного на пересечении шоссе Революции и улицы Коммуны. Об этом заявил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. 

Общественное пространство станет частью садово-паркового ансамбля "Ильинская слобода". Официального названия у сквера нет. 

Новая зеленая зона для прогулок и отдыха – продолжение сада "Времена года". Она находится в исторической местности: здесь располагается старейшее предприятие Петербурга, основанное Петром Великим, – Охтинский пороховой завод. 

За понравившийся вариант получится проголосовать на странице "ВКонтакте", также можно написать свой в комментарий к записи. Все предложения рассмотрят и направят в Топонимическую комиссию города для принятия решения. 

Ранее мы рассказывали о том, что площадь Труда в Петербурге может стать Благовещенской. 

Фото: Telegram / Андрей Хорт

Теги: красногвардейский район, название нового сквера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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