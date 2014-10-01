Петербуржцы смогут выбрать название нового сквера в Красногвардейском районе

Новая зеленая зона для прогулок и отдыха – продолжение сада "Времена года".

Жителям Петербурга предложили выбрать название нового сквера, расположенного на пересечении шоссе Революции и улицы Коммуны. Об этом заявил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Общественное пространство станет частью садово-паркового ансамбля "Ильинская слобода". Официального названия у сквера нет.

Новая зеленая зона для прогулок и отдыха – продолжение сада "Времена года". Она находится в исторической местности: здесь располагается старейшее предприятие Петербурга, основанное Петром Великим, – Охтинский пороховой завод.

За понравившийся вариант получится проголосовать на странице "ВКонтакте", также можно написать свой в комментарий к записи. Все предложения рассмотрят и направят в Топонимическую комиссию города для принятия решения.

Ранее мы рассказывали о том, что площадь Труда в Петербурге может стать Благовещенской.

Фото: Telegram / Андрей Хорт