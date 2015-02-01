На Кирочной улице благоустроили сквер для прогулок

В южной части сквера высадили около 20 деревьев и более 1 тыс. кустарников.

В центре Петербурга благоустроен небольшой сквер для прогулок, сообщили в tg-канале "Комфортный Петербург" 4 декабря.

Так, у дома 55 по Кирочной улице на детской площадке смонтированы новые качели, карусели и горка. Обустроили спортивные площадки с воротами и баскетбольными кольцами и для воркаута.

А в южной части сквера высадили около 20 деревьев и более 1 тыс. кустарников. Кроме того, размещены скамейки и урны, уложено плиточное покрытие, постелен рулонный газон.

Ранее мы рассказывали о том, что Покровский сквер на площади Тургенева стал достопримечательностью.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург