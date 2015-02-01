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На Кирочной улице благоустроили сквер для прогулок
Вчера, 9:38
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На Кирочной улице благоустроили сквер для прогулок

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В южной части сквера высадили около 20 деревьев и более 1 тыс. кустарников.

В центре Петербурга благоустроен небольшой сквер для прогулок, сообщили в tg-канале "Комфортный Петербург" 4 декабря. 

Так, у дома 55 по Кирочной улице на детской площадке смонтированы новые качели, карусели и горка. Обустроили спортивные площадки с воротами и баскетбольными кольцами и для воркаута. 

А в южной части сквера высадили около 20 деревьев и более 1 тыс. кустарников. Кроме того, размещены скамейки и урны, уложено плиточное покрытие, постелен рулонный газон. 

Ранее мы рассказывали о том, что Покровский сквер на площади Тургенева стал достопримечательностью. 

Фото: Telegram / Комфортный Петербург 

Теги: кирочная улица, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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