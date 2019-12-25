Покровский сквер на площади Тургенева стал достопримечательностью

На территории сада более 130 лет находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Покровский сквер на площади Тургенева с местом, на котором более 130 лет находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, стал достопримечательностью. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 2 декабря.

Отмечается, что церковь построили в период с 1798 по 1812 годы по проекту архитектора Ивана Старова. А в 1899-1900 годах храм расширили по инициативе инженера Сергея Кондратьева.

В 1923 году Покровская площадь стала называться в честь писателя И. С. Тургенева. В августе 1932 года церковь закрыли, в 1934 году – снесли. Тогда же площадь перепланировали по проекту архитекторов Льва Ильина и Владимира Витмана: саду придали симметричную овальную форму с дорожками.

В годы ВОВ на площади был устроен ДЗОТ, разобранный в 1946 году. Кроме того, тогда же выполнили ремонт сквера – провели расчистку территории, возобновили газоны и отремонтировали дорожки.

В конце 1990-х годов и в 2023 году в саду состоялись археологические разведки. По их результатам выявили фрагменты фундамента церкви, остатки пола и отмостки из путиловского известняка.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга