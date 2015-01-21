Они созданы специально для Фестиваля песчаных скульптур.

В Петербурге из-за ливней пострадали песчаные скульптуры в Петропавловской крепости, которые созданы специально для Фестиваля песчаных скульптур. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в четверг, 20 мая.

Однако есть возможность их восстановить. Скульптор Сергей Целебровский рассказал, как создают и реставрируют песчаные творения. Как отметил специалист, дожди не представляют сильной опасности для скульптур, однако небольшой след они всё же оставили. Для того, чтобы избавиться от последствий, скульптор сначала убирает шероховатости мастерком, после чего проходит губкой по поверхности. Таким образом, поверхность становится гладкой, которую необходимо зафиксировать раствором клея. Именно он защищает скульптуры от дождей.

Сами скульптуры создают в несколько этапов. Изначально подготавливается эскиз будущей работы, затем каждый элемент изготавливают в специальных формах. В самом конце специалист собирает многоярусную песчаную фигуру и покрывает фиксирующим раствором.

Фестиваль стартует 22 мая в стенах Петропавловской крепости. В этом году тема мероприятия - "Мир без границ". Композиции покажут Египет, Францию, Италию, Индию, Австралию и много других стран.

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