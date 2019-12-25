В Петербурге 22 мая пройдёт VI парад ретро-транспорта

Парад начнётся в полдень с Морской набережной и площади Беллинсгаузена (у отеля "Прибалтийская").

В Петербурге 22 мая этого года состоится VI парад ретро-транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в четверг, 20 мая.

На центральных улицах города петербуржцы увидят раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. Они пройдут по Невскому проспекту, а затем последуют на выставку на Инженерной улице. Так, шоу завершит программу международного транспортного фестиваля "SpbTransportFest".

Отмечается, что в параде примет участие техника из частных коллекций музеев транспортных компании Северной столицы и других городов страны. К тому же, в этом году в мероприятии будет присутствовать отдельная колонна, которая посвящена 95-летию регулярного автобусного движения в Ленинграде.

Парад начнётся в полдень с Морской набережной и площади Беллинсгаузена (у отеля "Прибалтийская").

Маршрут следования: Большой пр. В.О. – Университетская наб. – Дворцовый мост – Невский пр. – Суворовский пр. – пл. Пролетарской Диктатуры - Лафонская ул. – пл. Растрелли – пл. Пролетарской Диктатуры – Суворовский пр. – Невский пр. – Инженерная ул. Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Ранее мы писали, что в этом году главной темой Фестиваля цветов станет футбол.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".