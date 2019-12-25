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В Петербурге 22 мая пройдёт VI парад ретро-транспорта
Сегодня, 16:04
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kraratau27

В Петербурге 22 мая пройдёт VI парад ретро-транспорта

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Парад начнётся в полдень с Морской набережной и площади Беллинсгаузена (у отеля "Прибалтийская"). 

В Петербурге 22 мая этого года состоится VI парад ретро-транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе  СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в четверг, 20 мая. 

На центральных улицах города петербуржцы увидят раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили. Они пройдут по Невскому проспекту, а затем последуют на выставку на Инженерной улице. Так, шоу завершит программу международного транспортного фестиваля "SpbTransportFest". 

Отмечается, что в параде примет участие техника из частных коллекций музеев транспортных компании Северной столицы и других городов страны. К тому же, в этом году в мероприятии будет присутствовать отдельная колонна, которая посвящена 95-летию регулярного автобусного движения в Ленинграде. 

Парад начнётся в полдень с Морской набережной и площади Беллинсгаузена (у отеля "Прибалтийская"). 

Маршрут следования: Большой пр. В.О. – Университетская наб. – Дворцовый мост – Невский пр. – Суворовский пр. – пл. Пролетарской Диктатуры - Лафонская ул. – пл. Растрелли – пл. Пролетарской Диктатуры – Суворовский пр. – Невский пр. – Инженерная ул.

Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Ранее мы писали, что в этом году главной темой Фестиваля цветов станет футбол.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Теги: spbtransportfest, петербург, ретро-транспорт, фестиваль
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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