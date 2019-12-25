Скульптура "Виндсерфинг" не вернется на Северный пляж в Сестрорецке в 2021 году

Сначала нужно решить вопрос с земельным участком, на котором скульптура находилась, а затем выделить деньги на реставрацию.

Скульптура "Виндсерфинг", которая ранее располагалась на пляже "Северный" в Сестрорецке, не вернется на свое место в этом году. Об этом Piter.TV узнал в администрации Курортного района.

Объект состоит на балансе СПб ГБУ по благоустройству "Курортный берег". В этом году средств из бюджета на проведение ремонтно-восстановительных работ не предусмотрено. Кроме того, земельный участок №27 на Приморском шоссе, на котором была установлена скульптура, не входит в состав пляжа "Северный". Сотрудники комитета имущественных отношений проводят кадастровые работы по формированию земельного участка.

Реконструкция скульптуры будет запланирована после завершения работ по формированию земельного участка и закрепления его за Учреждением [прим. СПб ГБУ по благоустройству "Курортный берег"]. говорится в сообщении администрации Курортного района.

"Виндсерфинг" забрали на реставрацию в мае 2020-го года. Так как конструкция находится на высоте, ее снимали с помощью крана. Некоторое время скульптура лежала на земле у здания "Курортного берега".

За тридцать лет своего официального существования объект сильно пострадал от ветров и осадков. Специалисты ООО "РМС-Групп" установили, что декоративная двухфигурная композиция находится в аварийном состоянии. Ее нужно было забрать, так как скульптура могла представлять опасность для жителей Сестрорецка и его гостей. Предполагается, что это первая в СССР малая архитектурная форма, посвященная водным серферам.

Фото: ВКонтакте / Новости Сестрорецка, Ираида Янова