Дальнейшая судьба скульптуры будет решена после проведения необходимых работ.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что скульптуру из Сестрорецка "Виндсерфинг" отправили на реставрацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курортного района.

Отмечается, что оценить состояние скульптуры можно только в заводских условиях. На первый взгляд она сильно износилась и стала опасной для горожан.

Отмечается, что дальнейшая судьба скульптуры "Виндсерфинг" будет решена только после проведения работ над ней.

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Фото:википедия