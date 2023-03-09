В Кудрово водитель сбил женщину и двух подростков, а затем скрылся с места ДТП

Возбуждено дело об административном нарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В пятницу, 26 декабря, примерно в 18:15 возле дома №14 на Пражской улице в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области автомобиль совершил наезд на троих пешеходов, среди которых оказались двое детей. Водитель сразу же покинул место аварии. Пострадавшей 57-летней женщине потребовалась срочная госпитализация, двум подросткам оказали медицинскую помощь непосредственно на месте инцидента. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сразу после случившегося началась тщательная проверка с целью выявления виновника происшествия и выяснения всех деталей произошедшего. Через три дня, 29 декабря, благодаря активным розыскным мероприятиям сотрудники ГИБДД задержали сбежавшего водителя, которым оказался 33-летний местный житель Всеволожского района. Проверяя его документы, инспекторы установили, что ранее этот человек лишился права управлять автомобилем.

Задержанный был препровожден в отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для продолжения разбирательств. В его отношении возбуждено дело об административном нарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Дополнительно были составлены протоколы по ст. 12.7 (управление транспортным средством без прав) и 12.27 (оставление в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия)

