В доме у жителя деревни Заполье нашли почти 400 литров суррогатного алкоголя

В понедельник, 29 декабря, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Лужскому району Ленинградской области завершили проведение оперативных мероприятий, результатом которых стало прекращение незаконной торговли спиртосодержащими напитками местным жителем из деревни Заполье. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина закупал спирт в Петербурге, используя пластиковые емкости объемом 10 литров. После смешивания спирта с водой и добавлением красящего вещества готовую смесь он фасовал в пятилитровые канистры и бывшие в употреблении бутылки известных алкогольных марок для последующей продажи.

Во время осмотра жилого помещения подозреваемого и хозяйственного строения на его земельном участке полицейские обнаружили и конфисковали спиртовые растворы в пластиковой таре, готовые к продаже спиртосодержащие продукты в различной упаковке, включая фирменные этикетки и крышки, предназначенные для фальсификации товаров. Объем изъятых жидкостей превысил отметку в 393 литра.

Подозреваемый доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Образцы изъятого напитка направлены на химико-физическое исследование, которое позволит определить состав продукта и степень риска для потребителей. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, полиция продолжает работу по выявлению каналов поступления нелегальной продукции и мест её возможного складирования и сбыта.

Правоохранители напоминают, что покупка и потребление поддельного алкоголя представляет угрозу здоровью и жизни.При получении информации о производстве или распространении контрафакта необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

