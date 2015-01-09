Средняя скорость движения в зоне платной стоянки увеличилась в Петербурге

По рабочим дням с 08:00 до 20:00 средняя скорость на стоянке в прошлом месяце увеличилась до 24,1 км/ч.

Средняя скорость движения транспорта в зоне платной парковки в июне 2024 года превысила 24 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 июля.

По рабочим дням с 08:00 до 20:00 средняя скорость на стоянке в прошлом месяце увеличилась до 24,1 км/ч, в мае составила порядка 23,8 км/ч, в апреле – 23,5 км/ч, а в марте – 23,6 км/ч.

В частности, в Адмиралтейском районе средняя скорость в июне приравнивается к 25,8 км/ч, что на почти 1,5% больше, чем в апреле. В Петроградском районе средняя скорость транспорта в июне выросла до 27,5 км/ч, а в Центральном районе – до 25,4 км/ч.

Средняя скорость движения транспортных средств по дорогам общего пользования во всей центральной планировочной зоне Петербурга в июне текущего года составила порядка 27,3 км/ч – на 1,4 % и 1,9 % больше, чем в апреле и марте соответственно. А по всему Петербургу – почти 37,8 км/ч – рост на порядка 1,6%, 5,0 и 5,2 % по отношению к маю, апрелю и марту. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что более 114 тыс. парковочных разрешений оформили в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)