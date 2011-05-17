Более 114 тыс. парковочных разрешений оформили в Петербурге

Из них 20 446 разрешений были оформлены жителями районов с платными парковками, включая 343 разрешения для людей с ограниченными возможностями.

В Петербурге в первом полугодии 2024 года было выдано более 114 тысяч парковочных разрешений, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Из них 20 446 разрешений были оформлены жителями районов с платными парковками, включая 343 разрешения для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, многодетные семьи получили 5003 разрешения, владельцы электромобилей - 1093, а Героям России и почетным гражданам Петербурга - 11 разрешений.

Всего на данный момент оформлено 114 575 парковочных разрешений. Доходы от платных парковок в первом полугодии 2024 года, включая оплату парковочных сессий, разрешений, абонементов и штрафы, составили более 3 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV