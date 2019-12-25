Скорая помощь в Ленобласти отработала более 8 тыс. вызовов за неделю

2 276 пациентов были доставлены в медицинские учреждения.

Специалисты скорой помощи Ленобласти приняли роды прямо в карете. Это произошло в Выборге, и сейчас мама и ребенок находятся в Выборгском родильном доме, их состояние оценивается как хорошее. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава 47 региона.

Всего за неделю было обработано 8 618 вызовов, 2 276 пациентов были доставлены в медицинские учреждения. Врачи выезжали к детям 1 138 раз.

За неделю было зафиксировано 2 334 обращения жителей Ленобласти с болезнями сердечно-сосудистой системы. С мест ДТП поступило 64 вызова, где скорая медицинская помощь была оказана 60 пострадавшим.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту ЧП на реке Вуоксе.

Фото: Правительство Ленобласти