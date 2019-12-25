Госзакупки автомобилей резко сократились в Петребурге

В Петербурге за первые три месяца 2026 года было проведено 30 государственных закупок автомобилей из перечня марок, рекомендованных Минпромторгом для нужд госслужащих. По информации "Ведомостей", общая сумма тендеров составила 491 миллион рублей.

Несмотря на то, что количество тендеров сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, их общая стоимость выросла в 2,3 раза. Это связано с тем, что средняя стоимость одного контракта значительно увеличилась. Эксперты объясняют такую тенденцию смещением спроса в сторону более дорогих моделей и расширенных комплектаций.

В приоритетный список Минпромторга входят такие бренды, как "АвтоВАЗ", "Москвич", "УАЗ", "ГАЗ", Sollers, Evolute, Voyah, Haval, Xcite, Aurus, Kaiyi, Baic, "Амберавто", SWM и Citroen.

Данные по закупкам в Ленинградской области не раскрываются.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный закупит ковровые дорожки почти на 21 млн рублей.

