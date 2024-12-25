В больнице умер пожилой петербуржец, упавший на гололеде

Упавший на гололеде пенсионер скончался в больнице в Петербурге. Об этом пишет 3 января 78.ru.
Пожилой горожанин поскользнулся еще 25 декабря на Гражданском проспекте. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга со сдавлением и ушибами мягких тканей.
Врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось. Петербуржец умер утром накануне.
Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте девочка сломала позвоночник, упав на гололеде.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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