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В больнице умер пожилой петербуржец, упавший на гололеде
Сегодня, 11:18
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В больнице умер пожилой петербуржец, упавший на гололеде

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Мужчина поскользнулся еще 25 декабря на Гражданском проспекте.

Упавший на гололеде пенсионер скончался в больнице в Петербурге. Об этом пишет 3 января 78.ru. 

Пожилой горожанин поскользнулся еще 25 декабря на Гражданском проспекте. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга со сдавлением и ушибами мягких тканей. 

Врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось. Петербуржец умер утром накануне. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте девочка сломала позвоночник, упав на гололеде. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гражданский проспект, падение на льду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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