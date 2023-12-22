В голове скончавшегося президента Федерации карате Петербурга нашли пулю

Согласно одной из версий, она рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне.

В Петербурге 7 февраля ушел из жизни президент Спортивной Федерации карате Виталий Конев. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

По данным 78.ru, в голове Виталия Конева обнаружили пулю от автомата Калашникова. Согласно одной из версий, она рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне.

По словам жены погибшего, муж поехал на полигон "обстрелять карабин" и обещал вернуться через 2 часа. Он планировал поехать на охоту.

Отметим, что Виталий Конев возглавлял Спортивную Федерацию с 2013 года. Он являлся мастером спорта по карате, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе.

Выражаем искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам Виталия Конева. Скорбим вместе с вами… Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

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