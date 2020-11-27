Скончалась ведущий художник Императорского фарфорового завода

Инны Соломоновны не стало 18 октября, ей был 81 год.

В Петербурге умерла ведущий художник Императорского фарфорового завода, заслуженный художник России, член Союза художников РФ и "гений отечественного фарфора" Инна Олевская. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Императорского фарфорового завода.

Инны Соломоновны не стало 18 октября, ей был 81 год. О дате, времени и месте прощания сообщат позднее.

Инна Олевская родилась в 1940 году в Киеве. С 1969 года работает на Ломоносовском фарфоровом заводе, в 2005 году ставшем Императорским фарфоровым заводом. Она стажировалась в Италии и Германии. В 2017 году в Эрмитаже прошла ее персональная выставка с четырьмястами произведениями.

Также 20 октября стало известно о смерти актера Виктора Евграфова, который сыграл Мориарти в советском "Шерлоке".

Фото: ВКонтакте / Императорский фарфоровый завод