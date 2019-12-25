Умер заслуженный артист РФ Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском "Шерлоке"

Дата и место прощания станут известны позже.

В среду, 20 октября, на 74-м году жизни скончался известный советский и российский актер, заслуженный артист России Виктор Евграфов.Об этом сообщил в соцсетях самарский журналист Виталий Добрусин.

По предварительной информации, артиста не стало из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Дата и место прощания станут известны позже.

Виктор Евграфов сыграл одну из главных ролей в знаменитой кинокартине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Изначально его пригласили в ленту в качестве каскадера. Виктора Евграфова за свою жизнь сыграл более 30 ролей в качестве не только актера, но и каскадера.

Также в среду, 20 октября, стало известно о смерти российского композитора Владимира Михайлова.

Фото: кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Скриншот: Facebook / Виктор Евграфов