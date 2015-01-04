В возрасте 79 лет умер композитор Владимир Михайлов

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В среду, 20 октября, стало известно о смерти российского композитора Владимира Михайлова. Печальную новость сообщила пресс-служба Большого московского цирка.

По данным СМИ, причиной смерти Михайлова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Его не стало в возрасте 79 лет.

Владимир Михайлов является выпускником Харьковского государственного института искусств. В том числе, он работал дирижером в Московском цирке Никулина и Большом московском цирке. В 2004 году композитору присвоили звание Народного артиста РФ.

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