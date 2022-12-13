Главные герои шоу путешествуют по Индии, Египту, Африке. Они сражаются со львами, тиграми и другими дикими животными.

Артисты Большого московского цирка выступили в Петербурге с программой "Страшная сила". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Перед жителями Северной столицы выступили укротители диких кошек братья Запашные и труппа артистов Большого московского цирка. Зрителям показали представление в формате ожившего кино. Стиль проекта напоминает фильмы серии "Индиана Джонс".

Главные герои шоу путешествуют по Индии, Египту, Африке. Они сражаются со львами, тиграми и другими дикими животными. Также в акробатическом спектакле задействована крупногабаритная техника — машины, поезд, самолет.

Отметим, что выступление показали накануне, 3 февраля. Его организовали для семей военнослужащих, участвующих в СВО.

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Фото: Pxhere