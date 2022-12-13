"Красный треугольник" вошел в список объектов культурного наследия

В ближайшем будущем на территории ансамбля могут построить общественные пространства и коворкинги.

Промышленный комплекс "Красный треугольник" на набережной Обводного Канала включили в реестр объектов культурного наследия. Такое решение приняли в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

С 31 января 2023 года "Красный треугольник" является объектом культурного наследия регионального значения. Добавим, что некоторые здания завода остаются заброшенными, часть сдаются в аренду, а остальные постройки были полностью разрушены временем и частыми пожарами.

В ближайшем будущем на территории ансамбля могут построить общественные пространства и коворкинги. Также здесь планируются возвести жилой комплекс.

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Фото: Piter.tv