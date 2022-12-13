Экс-участник КВН Бобцов рассказал, что ему предлагали сняться в порно

Артист добавил, что такая работа его не заинтересовала.

Артист Большого Московского цирка, бывший участник КВН Артем Бобцов заявил в интервью журналистам YouTube-канала "Предельник" о том, что однажды ему предложили сняться в фильме для взрослых. Это приглашение поступило от одного из знакомых операторов. Артист уточнил, что создатели порно пообещали ему заплатить за один съемочный день порядка тысячи долларов( около 76 тысяч рублей). Однако мужчина предпочел отказаться, так как его не заинтересовала такая работа. Он даже нп пытался узнать подробности.

Я говорю: "Нет". Лет 60-70 будет, на старости лет все попробую. Артем Бобцов, артист цирка

Напомним, что ранее другой бывший участник КВН Александр Петросян публично раскритиковал проект. Комик выразил уверенность в том, что в телевизионном проекте "все работают на одну семью". Юморист отметил, что благодаря "этому шоу в России начал быстро развиваться стендап.

Комик Сева Москвин рассказал, есть ли разница между московским и петербургским юмором.

Фото и видео: YouTube / Andrey Predelin