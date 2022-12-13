Комик Сева Москвин рассказал, есть ли разница между московским и петербургским юмором

Также Сева Москвин рассказал, какой район он больше всего любит в Петербурге.

Петербургский комик Сева Москвин рассказал изданию "Петербург2", есть ли какие-то различия в юморе между регионами.

Отвечая на вопрос "есть ли разница между московским и петербургским юмором" Москвин вспомнил одну историю.

В Псковской области у нашей семьи был домик в деревне, и вся деревня со слезами на глазах от смеха годами вспоминала, как местный алкоголик дядя Коля однажды вышел из лесу абсолютно голый, а баба Нюра гоняла его по полю вилами. Мы с друзьями решили воссоздать эту сценку и показали на сцене петербургского КВН. Оценили не все. Сева Москвин

Комик отметил, что, даже основываясь на этой истории, можно сказать о региональных различиях в юморе.

Также Сева Москвин рассказал, что больше всего в Петербурге он любит Выборгский район, так как там зелено и очень атмосферно.

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Фото: Comedy Club Санкт-Петербург