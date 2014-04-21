Денис Дорохов: "Люблю каток на "Новой Голландии"

"СамоИрония судьбы!", в котором ожидается множество отсылок на культовые советские фильмы, а также современные сериалы и музыкальные клипы. В ленте примет участие огромное количество звёзд, среди них – комик и актёр Денис Дорохов, который примерит сразу несколько образов: изобретателя Шурика и стюардессы из клипа Бритни Спирс "Toxic". Специально для нашего издания Денис рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.

Я люблю весь центр Петербурга. Когда гулять по нему, каждый раз город открывается с новой стороны.

Мне кажется, что первым делом стоит отправиться на "Новую Голландию", где всегда царит расслабленная атмосфера. Зимой тут заливают самый красивый в городе каток и работает рождественский базар. Летом – просто полежать на траве или в одном из шезлонгов. А, когда проголодаешься, можно зайти в "Бутылку" – круглое здание, где на первом этаже полно заведений на любой вкус.

Мне также нравятся Таврический сад и Ботанический сад Петра Великого. В Ботаническом в принципе легко остаться целый день, он же огромный! А в Таврическом – приятно заглянуть в оранжерею с небольшой кофейней на втором этаже и выпить чашку капучино или эспрессо после того, как вы находили 20 – 30 тысяч шагов.

В хорошую погоду также стоит съездить за пределы города в Сестрорецк. Я люблю там парк "Дубки" с потрясающими видами на Финский залив.

Ну, а в самом Петербурге красивые закаты с видом на залив, Неву и мост в "Севкабель-порту". Рекомендую, кстати, перед посещением посмотреть расписание "Севкабеля", благо там бывают интересные мероприятия. Сейчас, например, работает каток у моря, а еще выставка, посвященная творчеству режиссера Алексея Балабанова.

Ну, а если захочется прикоснуться к истории, всегда можно зайти в один из музеев или храмов. Мне нравится Спас на крови. Архитектура у него, конечно, больше московская, поэтому в центре Петербурга он выглядит чуть странновато. Но все привыкли, и невозможно уже представить Канал имени Грибоедова без этого сооружения. Внутри тоже красиво, а местные гиды проводят интересные экскурсии. Они всегда расскажут о том, как сооружение храма превратилось в бесконечный долгострой, и, конечно, об императоре Александре II, на месте гибели которого храм и построили.

Фото: ТНТ