В Петербурге умерла глава "Жителей блокадного Ленинграда" в Центральном районе Анна Павлова

Ее не стало на 80-м году жизни. Причины смерти не называются.

В Петербурге на 80-м году жизни умерла глава отделения общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" в Центральном районе Анна Павлова. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Анна Иосифовна родилась 22 октября 1941 года в Ленинграде. Войну и ужасы голодной блокады она встретила, будучи маленькой девочкой. Ее родители погибли, и Анна воспитывалась, как многие дети блокадного города, в детском доме.

Она, как никто другой, знала нужды каждого ветерана. Родные, коллеги, друзья и жители района вспоминают ее как человека большой души, внимательного ко всем, доброго и отзывчивого друга.

Ранее в Петербурге умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов.

Фото: gov.spb.ru