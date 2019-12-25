В Петербурге умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов

Прощание состоится 15 октября в Траурном зале петербургского крематория.

В среду, 13 октября, стало известно о смерти доцента кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Ивана Колосова. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что Колосов умер в Петербурге 10 октября в возрасте 90 лет. Прощание с ним состоится 15 октября в Траурном зале петербургского крематория.

С апреля 1960 года по май 1976 года Колосов работал в Центре подготовки космонавтов. За это время его повысили с должности помощника ведущего врача до ведущего врача, а затем начальника Лаборатории летно-космической подготовки. Он принимал участие в отборе первого отряда космонавтов, в том числе Юрия Гагарина, а также занимался подготовкой и медицинским сопровождением первых полетов в космос.

После Колосов работал в Военно-медицинской академии имени Кирова. Он написал более 156 научных работ, является соавтором учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия "Космическая медицина".

Ранее умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин.

Фото: commons.wikimedia.org / Fyodor Nosov