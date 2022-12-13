Космонавт Артемьев рассказал об обучении непрофессионалов перед полётом

Специалист отметил, что неподготовленному человеку в космосе сложнее и проще одновременно.

Непрофессиональные космонавты также могут участвовать в экспедиции: в этом случае адаптация происходит сложнее и проще одновременно. Об особенностях пребывания новичков на орбите телеканалу "360" рассказал командир корабля "Союз МС-21" и экспедиции на Международную космическую станцию Олег Артемьев.

С одной стороны сложнее, с другой стороны легче. Что им нужно, непрофессионалам? Уметь себя обслужить, научиться кушать, научиться спать и делать то, что они захотят. Какие-то эксперименты, которые им нравятся. Олег Артемьев, командир корабля "Союз МС-21" и экспедиции на Международную космическую станцию

Артемьев подчеркнул, что профессионалы на космической станции выполняют свою лётную программу. Кроме тоого, у них есть опыт и разрешение на управление кораблём и станцией. Командир ведёт личный блог,где он рассказывает о жизни вдали от родно планеты. По мнению Артемьева, к участию в российской программе было привлечено много людей. В космосе он побывал трижды (560 дней).

Ранее мы сообщили о том, что Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23".

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