Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

Он скончался утром 12 октября в больнице. Ему было 64 года.

Ушел из жизни экс-официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным издания "Известия" последнее время Маркин тяжело болел. Он умер утром 12 октября в медицинском учреждении. Ему было 64 года.

Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. из сообщения СК России

В ведомстве отметили, что Маркин был профессионалом своего дела. Он помог наладить взаимодействие Следственного комитета со средствами массовой информации, что помогло разрушить стереотип об информационной изолированности государственных органов.

Маркин занимал пост руководителя Управления взаимодействия со СМИ с 2011 по 2016 год. Он являлся первым официальным представителем ведомства.

Ранее конькобежец Руслан Захаров погиб в аварии в Хабаровске.

Фото: СКР