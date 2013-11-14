  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Конькобежец Руслан Захаров погиб в аварии в Хабаровске
Сегодня, 10:13
35
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Конькобежец Руслан Захаров погиб в аварии в Хабаровске

0 0

Спортсмену было 23 года.

В субботу, 10 октября, в Хабаровске в возрасте 23 лет погиб российский конькобежец Руслан Захаров. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России в Instagram.

В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров.

Отметила пресс-служба СКР

Сообщается, что спортсмена сбил грузовик Toyota Dyna на улице Карла Маркса. Установлено, что водитель большегруза был трезв.

Захарова с травмой головы в тяжелом состоянии госпитализировали. От полученных травм он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Ленобласти водитель Ford отправил в реанимацию пешехода с велосипедом.

Фото: Instagram / russianskating

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии