В Ленобласти водитель Ford отправил в реанимацию пешехода с велосипедом

Пострадавший перевозил оконную раму и пластиковые панели.

В субботу, 9 октября, в Волосовском районе Ленобласти произошла авария, в результате которой серьезно пострадал мужчина. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, на Гатчинском шоссе неподалеку от поселка Кикерино 44-летний водитель Ford совершил наезд на пешехода, который шел по краю дороги с велосипедом. Мужчина перевозил оконную раму и пластиковые панели.

В результате аварии пешеход в тяжелом состоянии попал в реанимацию гатчинской больницы. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее Ксения Собчак рассказала о произошедшем ДТП с ее участием.

Фото: Piter.TV