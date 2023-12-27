В Петербурге отмечают 145-летие со дня рождения Анны Павловой

Международная слава пришла к Павловой после участия в знаменитых антрепризах Сергея Дягилева, подаривших русскому искусству мировую известность.

В четверг, 12 февраля, отмечается 145-летие со дня рождения легендарной русской балерины Анны Павловой. О местах, связанной с ней в Северной столице, пишет "Петербургский дневник".

На пересечении Михайловской и Итальянской улиц в Петербурге расположена афишная тумба с фотографией знаменитой танцовщицы и надписью: "Она – русский балет". Совсем рядом, на Итальянской, 5, находилась квартира, где жила эта великая женщина. Мемориальная доска на стене напоминает прохожим, что здесь обитала выдающаяся балерина.

Арт-галерея Arts Square приглашает гостей ознакомиться с единственным музеем в России, посвящённым Анне Павловой. Внутри скромных помещений Зеркальной комнаты воссоздана атмосфера, окружавшая гениальную танцовщицу. Здесь собраны зеркала с изображениями балерины, хрустальные люстры, старинные вещи вроде сундучка с пуанто и многочисленные фотографии эпохи, запечатлевшие искусство и жизнь Павловой.

Экскурсию ведет искусствовед Светлана Коньшина, рассказывая, что родилась Анна Павлова в деревне Лигово, неподалёку от дач известных сановников и зажиточных горожан. Её родители официально числились солдатом и прачкой, однако, по слухам, настоящим отцом был богатый банкир Лазарь Поляков.

Самое яркое впечатление детства – посещение Мариинского театра, где маленькая Анна впервые увидела балет "Спящая красавица" в постановке Мариуса Петипа. Девочка навсегда запомнила это зрелище и решила, что однажды тоже исполнит роль главной героини.

Павлова была принята в Императорское театральное училище, будучи самой худощавой и небогатой воспитанницей. Закончив обучение, она быстро прошла путь от кордебалета до главных ролей в классических постановках.

Светлана Коньшина подчёркивает уникальные внешние особенности Павловой, ставшие причиной её успеха: длинная шея, тонкие руки и вытянутые пропорции тела создавали ощущение лёгкости и невесомости. Критики восхищались этим уникальным стилем, называя её танец "парящим над сценой".

Международная слава пришла к Павловой после участия в знаменитых антрепризах Сергея Дягилева, подаривших русскому искусству мировую известность. Хотя многие считали её недостаточно виртуозной в технической составляющей, никто не оспаривал её уникальный талант передачи эмоций и драматургии.

Имя Анны Павловой сегодня известно далеко за пределами России. Она стала символом русского балета и источником вдохновения для поколений артистов. Её именем названы самолёт голландской авиакомпании KLM, кратер на Венере, сорт тюльпанов и знаменитый новозеландский десерт, ставший популярным во всём мире.

Личная вера Павловой в магию зеркал и приметы известна многим. Говорят, она верила, что написанное на листочке пожелание, если показать его собственному отражению в пяти старинных зеркалах, обязательно исполнится.

