  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали об Анне Павловой в годовщину смерти великой балерины
Сегодня, 16:33
152
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали об Анне Павловой в годовщину смерти великой балерины

0 0

Перед смертью Павлова попросила принести ей платье для роли Лебедя.

Анна Павлова, знаменитая русская балерина, ушла из жизни 23 января 1931 года, сообщает портал spb.aif.ru.

В январе того года Павлова вновь посетила Нидерланды, где традиционно получила подарок в виде букета белых тюльпанов. Вскоре после приезда артистка заболела тяжёлой формой простуды, что привело к осложнениям. Врач, вызванный близким человеком балерины – чиновником Виктором Дандре, диагностировал гнойный плеврит. Состояние Анны стремительно ухудшалось, и 23 января, несмотря на надежды самой танцовщицы вернуться на сцену, она скончалась.

Перед смертью Павлова попросила принести ей платье для роли Лебедя – это было последнее желание великой примы.

Ранее Петербург вспоминает Таню Савичеву в 96-летие со дня ее рождения.

Фото: Pxhere

Теги: анна павлова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии