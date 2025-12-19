Петербуржцам рассказали об Анне Павловой в годовщину смерти великой балерины

Перед смертью Павлова попросила принести ей платье для роли Лебедя.

Анна Павлова, знаменитая русская балерина, ушла из жизни 23 января 1931 года, сообщает портал spb.aif.ru.

В январе того года Павлова вновь посетила Нидерланды, где традиционно получила подарок в виде букета белых тюльпанов. Вскоре после приезда артистка заболела тяжёлой формой простуды, что привело к осложнениям. Врач, вызванный близким человеком балерины – чиновником Виктором Дандре, диагностировал гнойный плеврит. Состояние Анны стремительно ухудшалось, и 23 января, несмотря на надежды самой танцовщицы вернуться на сцену, она скончалась.

Перед смертью Павлова попросила принести ей платье для роли Лебедя – это было последнее желание великой примы.

Фото: Pxhere