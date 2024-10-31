В Мариинском дворце открылась выставка "Народности россии"

Выпуск серии статуэток, представленных на экспозиции, инициировал Николай II.

В честь скорого наступления праздника Дня народного единства в Мариинском дворце Санкт-Петербурга открылась выставка Императорского фарфорового завода. Экспозиция посвящена этническому и национальному разнообразию России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Фарфоровые статуэтки, представленные на выставке, призваны отразить количество, многообразие и культурные особенности народностей, проживающих на территории Российской Федерации. В свое время выпуск серии этих фигурок инициировал Николай II. Однако с приходом Октябрьской революции в 1917-м году производство скульптур было приостановлено вплоть до 2007-го года.

Ранее в Мариинском дворце располагалась экспозиция, посвященная дружеским отношениям России и Китая.

Видео: Telegram / Спикер Бельский