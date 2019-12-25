В Петербурге скончалась актриса из "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Вера Высочина

С 1973 года Вера Высочина работала в Театре комедии имени Акимова. Среди ее ярких ролей в этом театре были постановки "Лес", "Измена", "Муза", "Ромул Великий" и "Джельсомино в стране лжецов".

В Петербурге в возрасте 74-х лет ушла из жизни актриса Вера Высочина. Она была известна зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Чужой" и "Побег". Также она активно сотрудничала с Театром имени Андрея Миронова, где, например, играла одну из ключевых ролей в постановке "Сенная лихорадка".

С 1973 года Вера Высочина работала в Театре комедии имени Акимова. Среди ее ярких ролей в этом театре были постановки "Лес", "Измена", "Муза", "Ромул Великий" и "Джельсомино в стране лжецов".

Похороны актрисы состоялись 10 июня. В последний путь актрису провожали в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.

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