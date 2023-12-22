Скончалась директор Дворца пионеров Галина Чернякова

После выхода на пенсию Галина Михайловна продолжала посещать все праздники во Дворце творчества юных и радовалась его достижениям.

Галина Чернякова, на протяжении почти 30 лет (с 1962 по 1990 годы) занимавшая должность директора Дворца пионеров, скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщается на странице Городского Дворца творчества юных в соцсети "ВКонтакте".

За время руководства Галины Михайловны, территория Дворца пионеров увеличилась почти в 2,5 раза. За свою работу она была многократно отмечена наградами правительства. В 2021 году она была награждена Почётным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом". После выхода на пенсию Галина Михайловна продолжала посещать все праздники во Дворце творчества юных и радовалась его достижениям.

О месте и дате прощания будет объявлено дополнительно.

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Фото: anichkov.ru