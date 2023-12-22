Ушла из жизни экс-замглавы администрации Центрального района Елена Кузина

Причины смерти не раскрываются. Церемония отпевания состоится 13 мая в церкви Серафима Саровского, а похороны пройдут на Серафимовском кладбище.

В Петербурге 9 мая скончалась заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Елена Кузина, сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

Кузиной было 47 лет. Причины смерти не раскрываются. Коллеги выразили соболезнования семье и близким и отметили, что Кузина была добрым и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, ответственным и внимательным руководителем, всегда готовым прийти на помощь другим людям. Церемония отпевания состоится 13 мая в церкви Серафима Саровского, а похороны пройдут на Серафимовском кладбище.

Елена Кузина много лет проработала заместителем главы администрации Центрального района, курируя вопросы образования, культуры и социальной защиты населения. Она также работала в администрации Выборгского района, в комитете по культуре и в комитете по молодежной политике Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что главный архитектор Новой сцены Александринского театра Юрий Земцов скончался в Петербурге.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга